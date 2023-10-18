Стало известно, почему в Ростовской области так холодно

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В эфире радио «Комсомольская Правда — Ростов» он рассказал, что с 17 октября в Ростов пришел холодный фронт, который вызвал понижение температуры. Однако это продлится всего несколько дней. Но на этой неделе будет холодно, температура упадет до 0 градусов, а днем достигнет максимума +12. Ожидаются дожди, но интенсивность осадков будет изменяться — от слабых до умеренных.
Эксперт уточнил, что уже в пятницу, 20 октября, температура снова повысится, а на выходных будет еще теплее. В субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, ожидается от +15 до +20 градусов. Однако это улучшение погоды не продлится долго. В следующий вторник, 24 октября, температура снова упадет.
«Весь октябрь будет характеризоваться постоянными колебаниями. Мы будем переживать то холод, то тепло. Количество теплых дней будет уменьшаться», — отметил Иошпа.
Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь.