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Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области так холодно

Стало известно, почему в Ростовской области так холодно

18 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI

Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области так холодно

В Ростовской области начался период похолодания с 17 октября, сообщил климатолог Александр Иошпа.

В эфире радио «Комсомольская Правда — Ростов» он рассказал, что с 17 октября в Ростов пришел холодный фронт, который вызвал понижение температуры. Однако это продлится всего несколько дней. Но на этой неделе будет холодно, температура упадет до 0 градусов, а днем достигнет максимума +12. Ожидаются дожди, но интенсивность осадков будет изменяться — от слабых до умеренных.

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Эксперт уточнил, что уже в пятницу, 20 октября, температура снова повысится, а на выходных будет еще теплее. В субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, ожидается от +15 до +20 градусов. Однако это улучшение погоды не продлится долго. В следующий вторник, 24 октября, температура снова упадет.

«Весь октябрь будет характеризоваться постоянными колебаниями. Мы будем переживать то холод, то тепло. Количество теплых дней будет уменьшаться», — отметил Иошпа.

Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь.

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