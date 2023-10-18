Стало известно, почему в Ростовской области так холодно





Эксперт уточнил, что уже в пятницу, 20 октября, температура снова повысится, а на выходных будет еще теплее. В субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, ожидается от +15 до +20 градусов. Однако это улучшение погоды не продлится долго. В следующий вторник, 24 октября, температура снова упадет.



«Весь октябрь будет характеризоваться постоянными колебаниями. Мы будем переживать то холод, то тепло. Количество теплых дней будет уменьшаться», — отметил Иошпа.