Троллейбус протаранил иномарку в Ростове, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
ДТП произошло сегодня утром в Ростове на 10-й Линии. Там водитель иномарки Hyundai Elantra проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». Из-за этого в машину влетел троллейбус.
В результате столкновения травмы получили два 24-летних пассажира иномарки. О пострадавших в троллейбусе не сообщается.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, вчера автобус с 15 пассажирами протаранил иномарку в Ростовской области. Виновником аварии, как и в этом случае, оказался водитель легковушки.