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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Два человека пострадали после жесткого удара троллейбуса и иномарки в Ростове

Троллейбус протаранил иномарку в Ростове, есть пострадавшие

18 октября 2023, 14:55
Фото: 1MI
Два человека пострадали после жесткого удара троллейбуса и иномарки в Ростове

Два человека пострадали после жесткого удара троллейбуса и иномарки в Ростове

В Ростове троллейбус протаранил иномарку, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП произошло сегодня утром в Ростове на 10-й Линии. Там водитель иномарки Hyundai Elantra проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». Из-за этого в машину влетел троллейбус.

В результате столкновения травмы получили два 24-летних пассажира иномарки. О пострадавших в троллейбусе не сообщается.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, вчера автобус с 15 пассажирами протаранил иномарку в Ростовской области. Виновником аварии, как и в этом случае, оказался водитель легковушки.

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