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Учителя в Ростове-на-Дону высказались против введения униформы

Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму

18 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI

Учителя в Ростове-на-Дону высказались против введения униформы

В Ростове-на-Дону учителя раскритиковали инициативу ввести форму для педагогов, сообщают СМИ.

По информации газеты «Молот», в Санкт-Петербурге решили ввести униформу, но в Ростове пока таких планов нет. Издание опросило местных учителей, которые выступили против инициативы.

Так, учитель русского языка и литературы рассказала, что отношение к внедрению формы у нее отрицательное. По ее мнению, педагог не должен быть похож на чиновника, госслужащего или работника офиса.

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«Ему следует быть ближе к ученикам, чтобы они видели в нем что-то неформальное, даже можно сказать, родное. Ведь форма подразумевает строгость и соблюдение официального этикета. Я считаю, что это может создать преграды в общении с детьми», — уточнила собеседница.

Ранее эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова.

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