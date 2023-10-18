Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму

«Ему следует быть ближе к ученикам, чтобы они видели в нем что-то неформальное, даже можно сказать, родное. Ведь форма подразумевает строгость и соблюдение официального этикета. Я считаю, что это может создать преграды в общении с детьми», — уточнила собеседница.