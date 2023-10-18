Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По информации газеты «Молот», в Санкт-Петербурге решили ввести униформу, но в Ростове пока таких планов нет. Издание опросило местных учителей, которые выступили против инициативы.
Так, учитель русского языка и литературы рассказала, что отношение к внедрению формы у нее отрицательное. По ее мнению, педагог не должен быть похож на чиновника, госслужащего или работника офиса.
«Ему следует быть ближе к ученикам, чтобы они видели в нем что-то неформальное, даже можно сказать, родное. Ведь форма подразумевает строгость и соблюдение официального этикета. Я считаю, что это может создать преграды в общении с детьми», — уточнила собеседница.
Ранее эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова.