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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Украина безуспешно пыталась атаковать 28 беспилотниками пограничные области России

Украина безуспешно пыталась атаковать 28 беспилотниками приграничные области России

18 октября 2023, 07:33
Фото: mil.ru
Украина безуспешно пыталась атаковать 28 беспилотниками пограничные области России
Российское Министерство обороны рассказало, что наши войска сегодня ночью успешно сбили большое количество вражеских дронов, которые ВСУ выпустили по Курской и Белгородской областям, а также республике Крым.

В военном ведомстве России заявили, что ночью 18 октября средствами ПВО был осуществлен перехват 28 беспилотников Украины. Летательные аппараты успешно перехватили над Черным морем, а также недалеко от границы в Курской и Белгородской областях.

Так, глава Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил, что над его регионом сбили шесть дронов. В результате атаки никто не пострадал, здания тоже не были повреждены, пишет ИА «Новороссия».

Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
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Из-за постоянных атак Украины, в приграничных областях введен бессрочный повышенный уровень террористической опасности, а также усиленный режим реагирования.

Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.

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