Украина безуспешно пыталась атаковать 28 беспилотниками приграничные области России

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В военном ведомстве России заявили, что ночью 18 октября средствами ПВО был осуществлен перехват 28 беспилотников Украины. Летательные аппараты успешно перехватили над Черным морем, а также недалеко от границы в Курской и Белгородской областях.
Так, глава Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил, что над его регионом сбили шесть дронов. В результате атаки никто не пострадал, здания тоже не были повреждены, пишет ИА «Новороссия».
Из-за постоянных атак Украины, в приграничных областях введен бессрочный повышенный уровень террористической опасности, а также усиленный режим реагирования.
Ранее Rostovgazeta писала, что в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.