В Батайске избили пассажирку автобуса во время поездки

«В минутном ступоре девушка сначала не поняла, что произошло, но когда до нее дошла вся суть происходящего, дала обидчице в ответ», — рассказала подписчица, добавив, что после этого между пассажирками завязалась драка с вырыванием волос и битьем друг друга по лице и голове.