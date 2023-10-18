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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Батайске пассажирка автобуса №212 получила в лицо от попутчицы из-за сумки

В Батайске избили пассажирку автобуса во время поездки

18 октября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Батайске пассажирка автобуса №212 получила в лицо от попутчицы из-за сумки

В Батайске пассажирка автобуса №212 получила в лицо от попутчицы из-за сумки

В Батайске неизвестная женщина избила попутчицу в автобусе из-за сумки, подробности рассказали в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Батайск город» в среду, 18 октября, опубликовал фото подписчицы, которая стала свидетелем потасовки в общественном транспорте.

По предварительной информации, утром 18 октября женщина ехала в салоне автобуса №212. В салоне, по словам подписчицы, было тесно — набилось слишком много пассажиров.

Всеобщее внимание к себе привлекла пассажирка, которая с агрессией растолкала остальных попутчиков, чтобы пройти в салон. Одна из девушек постаралась достать застрявшую руку с сумкой, которую зажала попутчица, но ее просьбы остались без внимания. Тогда девушка постаралась освободить руку самостоятельно, неожиданно нервная женщина нанесла ей удар в лицо.

Всеобщее внимание к себе привлекла пассажирка, которая с агрессией растолкала остальных попутчиков, чтобы пройти в салон.Всеобщее внимание к себе привлекла пассажирка, которая с агрессией растолкала остальных попутчиков, чтобы пройти в салон.
Всеобщее внимание к себе привлекла пассажирка, которая с агрессией растолкала остальных попутчиков, чтобы пройти в салон.
Фото: t.me/batayskgorod
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«В минутном ступоре девушка сначала не поняла, что произошло, но когда до нее дошла вся суть происходящего, дала обидчице в ответ», — рассказала подписчица, добавив, что после этого между пассажирками завязалась драка с вырыванием волос и битьем друг друга по лице и голове.

«Пострадавшая обратилась в полицию, не забыв снять побои», — рассказали авторы канала, добавив, что сейчас пострадавшая ищет информацию о женщине, устроившей драку.

«Пострадавшая обратилась в полицию, не забыв снять побои», — рассказали авторы канала, добавив, что сейчас пострадавшая ищет информацию о женщине, устроившей драку.«Пострадавшая обратилась в полицию, не забыв снять побои», — рассказали авторы канала, добавив, что сейчас пострадавшая ищет информацию о женщине, устроившей драку.
«Пострадавшая обратилась в полицию, не забыв снять побои», — рассказали авторы канала, добавив, что сейчас пострадавшая ищет информацию о женщине, устроившей драку.
Фото: t.me/batayskgorod

Журналисты запросили комментарий в полиции об инциденте, однако ответа пока не поступило. Информация уточняется.

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