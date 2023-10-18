В Батайске избили пассажирку автобуса во время поездки

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Telegram-канал «Батайск город» в среду, 18 октября, опубликовал фото подписчицы, которая стала свидетелем потасовки в общественном транспорте.
По предварительной информации, утром 18 октября женщина ехала в салоне автобуса №212. В салоне, по словам подписчицы, было тесно — набилось слишком много пассажиров.
Всеобщее внимание к себе привлекла пассажирка, которая с агрессией растолкала остальных попутчиков, чтобы пройти в салон. Одна из девушек постаралась достать застрявшую руку с сумкой, которую зажала попутчица, но ее просьбы остались без внимания. Тогда девушка постаралась освободить руку самостоятельно, неожиданно нервная женщина нанесла ей удар в лицо.
«В минутном ступоре девушка сначала не поняла, что произошло, но когда до нее дошла вся суть происходящего, дала обидчице в ответ», — рассказала подписчица, добавив, что после этого между пассажирками завязалась драка с вырыванием волос и битьем друг друга по лице и голове.
«Пострадавшая обратилась в полицию, не забыв снять побои», — рассказали авторы канала, добавив, что сейчас пострадавшая ищет информацию о женщине, устроившей драку.
Журналисты запросили комментарий в полиции об инциденте, однако ответа пока не поступило. Информация уточняется.
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