Казаки Всевеликого войска Донского пополняют добровольческие подразделения

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным пресс-службы, общая численность казаков-добровольцев войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» на СВО достигает сегодня более двух тысяч человек. Из них 201 казак-участник СВО награждены государственными и ведомственными наградами, медалями ВКО «ВВД».
«Сегодня донцами формируется два отряда в составе добровольческих формирований и один отряд в составе Министерства обороны РФ. В отрядах служат донские казаки Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия», — подчеркнули в пресс-службе.
Однако это не означает, что в данных подразделениях нет людей из других регионов. Но костяк подразделений состоит именно из донских.
«Безусловно, наоборот происходит в бригадах „Терек“, „Днепр“ и многих других, где костяк подразделений составляют их региональные казаки», — пояснили в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.