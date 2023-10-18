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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 14:21

Казаки Всевеликого войска Донского пополняют добровольческие подразделения

Казаки Всевеликого войска Донского пополняют добровольческие подразделения

18 октября 2023, 13:21
Фото: Правительство Свердловской области
Казаки Всевеликого войска Донского пополняют добровольческие подразделения
Бригада «Дон» имени Архистратига Михаила стала первым добровольческим подразделением, сформированным из казаков, и, прежде всего, из донских. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

По данным пресс-службы, общая численность казаков-добровольцев войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» на СВО достигает сегодня более двух тысяч человек. Из них 201 казак-участник СВО награждены государственными и ведомственными наградами, медалями ВКО «ВВД».

«Сегодня донцами формируется два отряда в составе добровольческих формирований и один отряд в составе Министерства обороны РФ. В отрядах служат донские казаки Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия», — подчеркнули в пресс-службе.

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Однако это не означает, что в данных подразделениях нет людей из других регионов. Но костяк подразделений состоит именно из донских.

«Безусловно, наоборот происходит в бригадах „Терек“, „Днепр“ и многих других, где костяк подразделений составляют их региональные казаки», — пояснили в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.

В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев
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