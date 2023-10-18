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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей

В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей

18 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей

В Ростове пятирублевую монету оценили в 100 миллионов рублей

В Ростове местный житель выставил на продажу пятирублевую монету с браком, стоимость лота составила 100 миллионов рублей, предложение появилось на портале бесплатных объявлений.

В начале октября в Ростове выставили на продажу уникальную пятирублевую монету 2009 года выпуска. По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.

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По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком. По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.
По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком. По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.
По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком. По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.
По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.
Фото: Авито.ру

Значительная часть букв деформирована из-за переизбытка металла при отливе монеты, также нумизмат разглядел четвертое перо на левой голове орла, выбивающейся из стандарта для монет этого номинала. «Купите этот „Уникальный экземпляр“. А вложенные в монету средства приумножат Ваш капитал», — заявил продавец.

Ранее из-за спора мусульман и христиан в России приостановили выпуск новых банкнот номиналом 1000 рублей.

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