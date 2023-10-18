В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В начале октября в Ростове выставили на продажу уникальную пятирублевую монету 2009 года выпуска. По словам продавца, монета является раритетом, а такая цена обусловлена интересным браком.
Значительная часть букв деформирована из-за переизбытка металла при отливе монеты, также нумизмат разглядел четвертое перо на левой голове орла, выбивающейся из стандарта для монет этого номинала. «Купите этот „Уникальный экземпляр“. А вложенные в монету средства приумножат Ваш капитал», — заявил продавец.
Ранее из-за спора мусульман и христиан в России приостановили выпуск новых банкнот номиналом 1000 рублей.