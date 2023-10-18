В Ростове бракованную монету продают за 100 миллионов рублей

Значительная часть букв деформирована из-за переизбытка металла при отливе монеты, также нумизмат разглядел четвертое перо на левой голове орла, выбивающейся из стандарта для монет этого номинала. «Купите этот „Уникальный экземпляр“. А вложенные в монету средства приумножат Ваш капитал», — заявил продавец.