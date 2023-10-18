В Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки

Уже спустя 20 минут на левом берегу Дона возникли крупные пробки в зоне ЧС. По улице 1-й Луговой от Пойменной до очистных сооружений возникли многокилометровые пробки в обе стороны, также замечен затор на съезде на 2-ю Луговую.