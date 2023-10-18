В Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Напомним, утром 18 октября стало известно, что на складах с химией на улице 1-й Луговой вспыхнул пожар. Огонь охватил сотни метров складских помещений, к работам по ликвидации огня привлекли МЧС и пожарных.
Уже спустя 20 минут на левом берегу Дона возникли крупные пробки в зоне ЧС. По улице 1-й Луговой от Пойменной до очистных сооружений возникли многокилометровые пробки в обе стороны, также замечен затор на съезде на 2-ю Луговую.
Редакция следит за дорожной обстановкой, ростовчанам и гостям города рекомендуется учитывать пробки при расчете времени пути.