rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки

В Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки

18 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
В Ростове из-за пожара на левом берегу Дона возникли пробки

В Ростове пожар в складах на 1-й Луговой спровоцировал огромный затор

В Ростове из-за пожара на улице 1-й Луговой на левом берегу Дону возникли многокилометровые заторы, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Напомним, утром 18 октября стало известно, что на складах с химией на улице 1-й Луговой вспыхнул пожар. Огонь охватил сотни метров складских помещений, к работам по ликвидации огня привлекли МЧС и пожарных.

Фото: Яндекс Карты

Уже спустя 20 минут на левом берегу Дона возникли крупные пробки в зоне ЧС. По улице 1-й Луговой от Пойменной до очистных сооружений возникли многокилометровые пробки в обе стороны, также замечен затор на съезде на 2-ю Луговую.

В центре Ростова движение на десятках улиц парализовало колоссальными пробками
Узнать подробнее

Редакция следит за дорожной обстановкой, ростовчанам и гостям города рекомендуется учитывать пробки при расчете времени пути.

Читайте также:
Появилось видео страшного пламени, уничтожающего склад с химией в РостовеСклады с химией загорелись на Левом берегу в Ростове-на-ДонуОдин человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#ЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Дон#Происшествия
Подпишитесь
Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице
Сегодня, 07:14
Комбат батальона «Югра» попал в ростовский госпиталь после контузии в зоне СВО
Сегодня, 07:13
Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат
Вчера, 19:52
Стало известно, кому дадут отсрочку от службы в армии в Ростовской области
Сегодня, 05:29
Стало известно, почему в Ростовской области так холодно
Сегодня, 05:05
Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму
Сегодня, 04:51