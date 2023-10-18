В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» выявили множество нарушений

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Портал Ro.Today рассказал, что из-за повреждения деревьев и отсутствия рабочих в парке решили сменить субподрядчика. По данным издания, на территории парка выявили многочисленные нарушения при реализации проекта благоустройства парка стоимостью более 500 миллионов рублей.
Так, сообщается, что генподрядчик ООО «Автомагистраль СК» отказался от услуг субподрядчика ООО «Гранитстрой». Причиной этого, по данным издания, стали нарушения, допущенные в ходе проведения работ. Субподрядчик вырыл траншеи под высадку деревьев с нарушением технологии и повредил корни уже взрослых деревьев, что может привести к падению и гибели растений. Кроме того, в ограждениях вокруг места проведения работ появились отверстия, благодаря которым на объект могли проникнуть посторонние, а на самом участке работ не было достаточно персонала, что могло сорвать сроки завершения благоустройства.
«В управлении культуры пригрозили „Автомагистраль СК“ расторжением контракта и потребовали выплатить штраф в 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Вместе с этим жители СЖМ утверждают, что на все лето парк был заброшен, и они не видели там никакого прогресса в работах. Территорию парка «Дружба» заполнили строительные материалы и мусор. При этом в администрации Ростова заявили, что работы в парке прекращались из-за неблагоприятных погодных условий.
В результате «Автомагистраль СК» решили разорвать контракт из-за того, что субподрядчик якобы так и не устранил нарушения. Теперь работами будет заниматься ООО «Март Дон Строй» из Кисловодска, свои услуги фирма оценила в 374 миллиона рублей.
Благоустройство парка «Дружба» необходимо закончить к ноябрю 2024 года, а до тех пор ростовчанам доступ на объект запрещен в целях обеспечения безопасности жителей.
Ранее стало известно, что власти Ростова судятся с компанией, которая разработала проект благоустройства парка «Дружба».