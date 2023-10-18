В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» выявили множество нарушений

Так, сообщается, что генподрядчик ООО «Автомагистраль СК» отказался от услуг субподрядчика ООО «Гранитстрой». Причиной этого, по данным издания, стали нарушения, допущенные в ходе проведения работ. Субподрядчик вырыл траншеи под высадку деревьев с нарушением технологии и повредил корни уже взрослых деревьев, что может привести к падению и гибели растений. Кроме того, в ограждениях вокруг места проведения работ появились отверстия, благодаря которым на объект могли проникнуть посторонние, а на самом участке работ не было достаточно персонала, что могло сорвать сроки завершения благоустройства.