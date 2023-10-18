В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Россельхознадзор региона сообщил, что в Ростове на территории рощи СКА нашли следы жизнедеятельности коричнево-мраморного клопа. Из-за опасного насекомого в роще установили фитосанитарный карантин. Он распространится на 31,4 тысячи гектара земли.
Клоп способен навредить практически всем плодовым деревьям, а также бахчевым культурам с ягодниками, виноградниками, декоративными растениями, сое, кукурузе и сорняками.
При этом для человека этот вид клопа не опасен. Однако он может заползти в жилище и нанести вред урожаю и растениям частных хозяйств. Также у некоторых может возникнуть аллергическая реакция на клопов.
Жители Западного в Ростове, а также азовчане сообщили о двух или трех взрывах в небе днем 18 октября. После мощного грохота в небе появились характерные белые следы.
Ростовчане заявили, что хлопки были настолько сильными, что от них затряслись окна и дома, также многие сообщали об ударной волне после взрывов.
Власти Ростовской области, комментируя ситуацию, заявили лишь, что система противовоздушной обороны сегодня не была задействована. Однако что именно стало причиной грохота, чиновники уточнять не стали.
Вместе с тем некоторые жители Ростова писали, что видели в небе самолет, возможно, он стал причиной грохота в небе.
Днем в среду, 18 октября, загорелся склад на улице 1-я Луговая на левом берегу реки Дон в Ростове. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Известно, что на складе хранили поликарбонат, а рядом находились баллоны с сероводородом, их взрыва чудом удалось избежать. Сообщалось также об одном пострадавшем в результате происшествия, он получил серьезные ожоги.
На тушение огня ушло почти три часа, задействованы были 70 спасателей и 26 единиц техники. Что стало причиной возгорания пока неизвестно, однако прокуратура региона уже начала свою проверку соблюдения требований пожарной безопасности на складе.