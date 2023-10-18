В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В ростовский зоопарк передали молодого лося. Животное в 2019 году нашли на обочине трассы недалеко от станицы Вешенской. Истощенный детеныш бродил там один. Спасли лосенка в местном охотничьем хозяйстве. Там его выкормили молоком и некоторое время содержали.
Сейчас лось адаптируется в ростовском зоопарке. Пока что он не готов встретиться с его посетителями.
Отмечается, что в ростовском зоопарке лосей не содержали с 90-х годов.
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