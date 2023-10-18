В Ростовском зоопарке впервые за 30 лет появился лось

В ростовский зоопарк передали молодого лося. Животное в 2019 году нашли на обочине трассы недалеко от станицы Вешенской. Истощенный детеныш бродил там один. Спасли лосенка в местном охотничьем хозяйстве. Там его выкормили молоком и некоторое время содержали.