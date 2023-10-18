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Published Сегодня, 19:12

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Updated Сегодня, 19:14

В Ростовской области мужчина насмерть забил хозяйку дома, который арендовал

В Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака

18 октября 2023, 19:12
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина насмерть забил хозяйку дома, который арендовал
В Ростовской области мужчина насмерть забил хозяйку дома, который арендовал, сообщили в СУ СК региона.

В Ростовской области приговор огласили жителю Зимовниковского района. Его признали виновным в убийстве 59-летней женщины.

Преступление он совершил в июне этого года. У своей будущей жертвы мужчина арендовал частный дом в Зимовниках. Женщине не понравилось то, как обвиняемый относился к сохранности ее имущества. Во время очередного посещения дома они начали спорить. Словесная перепалка закончилась жестоким избиением женщины. От полученных травм она умерла.

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Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья.

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