В Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака

Преступление он совершил в июне этого года. У своей будущей жертвы мужчина арендовал частный дом в Зимовниках. Женщине не понравилось то, как обвиняемый относился к сохранности ее имущества. Во время очередного посещения дома они начали спорить. Словесная перепалка закончилась жестоким избиением женщины. От полученных травм она умерла.