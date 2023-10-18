В Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
В Ростовской области приговор огласили жителю Зимовниковского района. Его признали виновным в убийстве 59-летней женщины.
Преступление он совершил в июне этого года. У своей будущей жертвы мужчина арендовал частный дом в Зимовниках. Женщине не понравилось то, как обвиняемый относился к сохранности ее имущества. Во время очередного посещения дома они начали спорить. Словесная перепалка закончилась жестоким избиением женщины. От полученных травм она умерла.
Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья.