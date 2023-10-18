В Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами

В Ростовской области годовые темпы прироста цен на продукты питания увеличились до с 4,48% в августе до 6,30% в сентябре. Подорожал, например, сахар. В ЦБ это объяснили мировым ростом цен на этот продукт. Стоимость сахара увеличилась в годовом выражении.