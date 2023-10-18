В Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В Ростовской области годовые темпы прироста цен на продукты питания увеличились до с 4,48% в августе до 6,30% в сентябре. Подорожал, например, сахар. В ЦБ это объяснили мировым ростом цен на этот продукт. Стоимость сахара увеличилась в годовом выражении.
Также значительно подорожали импортные фрукты и овощи, например, томаты, бананы и апельсины. Это связано с падением курса рубля, плохим урожаем этого года и неудачной фитосанитарной обстановкой в регионе.
Рост цен замедлился лишь на молочные продукты из-за их активного производства на Юге России. Сыр, например, в годовом выражении даже подешевел.
Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.