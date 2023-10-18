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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Ростовской области вслед за ростом мировых цен поднялась стоимость сахара

В Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами

18 октября 2023, 17:46
Фото: 1MI
В Ростовской области вслед за ростом мировых цен поднялась стоимость сахара
В Ростовской области вслед за ростом мировых цен поднялась стоимость сахара, сообщили в Центробанке.

В Ростовской области годовые темпы прироста цен на продукты питания увеличились до с 4,48% в августе до 6,30% в сентябре. Подорожал, например, сахар. В ЦБ это объяснили мировым ростом цен на этот продукт. Стоимость сахара увеличилась в годовом выражении.

Также значительно подорожали импортные фрукты и овощи, например, томаты, бананы и апельсины. Это связано с падением курса рубля, плохим урожаем этого года и неудачной фитосанитарной обстановкой в регионе.

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Рост цен замедлился лишь на молочные продукты из-за их активного производства на Юге России. Сыр, например, в годовом выражении даже подешевел.

Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.

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