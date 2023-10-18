В Ростовской области возобновят добычу черной икры

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Газета «Молот» со ссылкой на гендиректора донской компании ООО «Органик Фудс Инвестмент» Алексея Гирина объявила, что в конце октября или начале ноября в Ростовской области планируется возобновить добычу черной икры.
Сама компания, по данным издания, специализируется на разведении осетра, стерляди с севрюгой и белугой. К Новому году в планах предприятия произвести около одной тонны деликатеса.
Алексей Гирин уточнил, что именно на зиму приходится пик производства, поскольку к новогодним праздникам наблюдается резкий рост спроса на деликатесы.
«Это тот случай, когда говорим, что один день год кормит», — цитирует Гирина издание.
Ранее добычу приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, что спровоцировало дефицит черной икры на рынке.