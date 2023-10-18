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В Ростовской области собираются возобновить добычу черной икры

В Ростовской области возобновят добычу черной икры

18 октября 2023, 10:21
Фото: Andshel/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области собираются возобновить добычу черной икры

В Новому году в Ростовской области добудут тонну черной икры

В Ростовской области собираются возобновить добычу черной икры к Новому году, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на гендиректора донской компании ООО «Органик Фудс Инвестмент» Алексея Гирина объявила, что в конце октября или начале ноября в Ростовской области планируется возобновить добычу черной икры.

Сама компания, по данным издания, специализируется на разведении осетра, стерляди с севрюгой и белугой. К Новому году в планах предприятия произвести около одной тонны деликатеса.

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Алексей Гирин уточнил, что именно на зиму приходится пик производства, поскольку к новогодним праздникам наблюдается резкий рост спроса на деликатесы.

«Это тот случай, когда говорим, что один день год кормит», — цитирует Гирина издание.

Ранее добычу приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, что спровоцировало дефицит черной икры на рынке.

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