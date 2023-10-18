Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области

«Они же начали поджигать весь мир только в надежде на то, что другие ослабнут еще больше, чем они. А поскольку мы пока не ослабеваем, вопреки их расчетам, они неизбежно надорвутся. Но когда конкретно это произойдет пока никто не знает», — резюмирует Вассерман.