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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Вассерман рассказал, могут ли переданные Украине ракеты ATACMS достать до Ростова

Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области

18 октября 2023, 15:28
Фото: rostovgazeta.ru
Вассерман рассказал, могут ли переданные Украине ракеты ATACMS достать до Ростова
Дальность полета переданных Украине ракет ATACMS достаточна для поражения большей части Крыма. Но до Ростовской области, они вряд ли долетят, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Собеседник рассказывает, что Америка поставила Украине ракеты ATACMS лишь с одной целью — ослабить Россию.

«Американцам все равно, под каким флагом будут погибать русские, под желто-голубым или трехцветным. Им важно только то, чтобы русские погибали. Это одно из следствий противоречий между русской и англосаксонской цивилизацией», — отмечает Анатолий Вассерман.

Депутат разъясняет, что существующие противоречия — фундаментальные. И хотя русская и англосаксонская цивилизации отпочковались от одной и той же европейской цивилизации, развивались они в качественно разных географических условиях. Поэтому и обрели многие противоположные качества.

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«В частности, с точки зрения англосаксонской цивилизации, никакие иные цивилизации не имеют права на существование.», — поясняет эксперт.«В частности, с точки зрения англосаксонской цивилизации, никакие иные цивилизации не имеют права на существование.», — поясняет эксперт.
«В частности, с точки зрения англосаксонской цивилизации, никакие иные цивилизации не имеют права на существование.», — поясняет эксперт.
Фото: wikimedia.org

«В частности, с точки зрения англосаксонской цивилизации, никакие иные цивилизации не имеют права на существование. Тогда как с точки зрения русской цивилизации, не заслуживают право на существование только те, которые отрицают права других на существование», — поясняет эксперт.

Как это будет развиваться и чем закончится, спикер ответить затрудняется. Собеседник подчеркивает, что запасов прочности экономики НАТО, и в частности США, хватит, по разным оценкам, на срок от года до пяти лет.

«Они же начали поджигать весь мир только в надежде на то, что другие ослабнут еще больше, чем они. А поскольку мы пока не ослабеваем, вопреки их расчетам, они неизбежно надорвутся. Но когда конкретно это произойдет пока никто не знает», — резюмирует Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS для удара по объектам российской инфраструктуры.

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