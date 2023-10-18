Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Собеседник рассказывает, что Америка поставила Украине ракеты ATACMS лишь с одной целью — ослабить Россию.
«Американцам все равно, под каким флагом будут погибать русские, под желто-голубым или трехцветным. Им важно только то, чтобы русские погибали. Это одно из следствий противоречий между русской и англосаксонской цивилизацией», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат разъясняет, что существующие противоречия — фундаментальные. И хотя русская и англосаксонская цивилизации отпочковались от одной и той же европейской цивилизации, развивались они в качественно разных географических условиях. Поэтому и обрели многие противоположные качества.
«В частности, с точки зрения англосаксонской цивилизации, никакие иные цивилизации не имеют права на существование. Тогда как с точки зрения русской цивилизации, не заслуживают право на существование только те, которые отрицают права других на существование», — поясняет эксперт.
Как это будет развиваться и чем закончится, спикер ответить затрудняется. Собеседник подчеркивает, что запасов прочности экономики НАТО, и в частности США, хватит, по разным оценкам, на срок от года до пяти лет.
«Они же начали поджигать весь мир только в надежде на то, что другие ослабнут еще больше, чем они. А поскольку мы пока не ослабеваем, вопреки их расчетам, они неизбежно надорвутся. Но когда конкретно это произойдет пока никто не знает», — резюмирует Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS для удара по объектам российской инфраструктуры.