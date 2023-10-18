Виноделы из Франции посетили салон «Французская осень» в Москве

Подчеркнем, что салон посетили виноделы, которые ранее уже были партнерами России в этой отрасли, а также те, кто впервые прибыл в Москву. Это представители винного бизнеса Бордо, Бургундии, Луары, Шампани. Кроме этого, участниками «Французской осени» стали виноделы из Эльзаса, Коньяка, Божоле и Лангедока.