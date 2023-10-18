Виноделы из Франции посетили салон «Французская осень» в Москве

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По словам Шинского, посещение французами московского салона подтверждает намерение винного бизнеса Франции сотрудничать с российским рынком, пишет 56orb.ru.
Подчеркнем, что салон посетили виноделы, которые ранее уже были партнерами России в этой отрасли, а также те, кто впервые прибыл в Москву. Это представители винного бизнеса Бордо, Бургундии, Луары, Шампани. Кроме этого, участниками «Французской осени» стали виноделы из Эльзаса, Коньяка, Божоле и Лангедока.
Кроме экономической роли у салона есть важное символическое значение.
Как отметил Павел Шинский, Россия остается естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса, если работать в соответствии с европейским законодательством.
Гендиректор CCI France Russie обратил внимание на желание сохранения живой связи с российским рынком со стороны представителей винодельческого бизнеса Франции, которые посетили Москву.
В сентябре появилась информация о датах проведения второго Российского винодельческого форума. Это событие будет проходить 9 и 10 ноября 2023 года. Ключевыми темами деловой программы станут меры поддержки отечественных виноделов. Кроме этого, на площадке форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения.
Первый Российский винодельческий форум, который состоялся в 2022 году, стал самым крупным событием отрасли. В мероприятии приняли участие более 1,7 тысячи человек и шестьдесят четыре предприятия, деятельность которых связана с производством и торговлей винной продукцией.