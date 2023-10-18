Власти Ростовской области ответили на вопрос о срабатывании ПВО 18 октября

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о звуках взрыва в столице региона 18 октября. О характерных следах в небе и двух мощных хлопках сообщали в частности жители Западного в Ростове и Азова.
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил журналистам, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. Однако что стало причиной мощных взрывов и следов в небе, чиновник уточнять не стал.
Тем временем жители Ростова и Азова заявляли, грохот был настолько сильным, что от него дрожали окна в домах, и даже прошла ударная волна. Некоторые сообщали, что видели, как на сверхзвуковую скорость переходит военный самолет.