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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Власти заявили, что система ПВО не срабатывала в Ростове 18 октября

Власти Ростовской области ответили на вопрос о срабатывании ПВО 18 октября

18 октября 2023, 13:04
Фото: mil.ru
Власти заявили, что система ПВО не срабатывала в Ростове 18 октября

Власти заявили, что система ПВО не срабатывала в Ростове 18 октября

Система ПВО не была задействована в Ростове сегодня, заверил журналистов замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о звуках взрыва в столице региона 18 октября. О характерных следах в небе и двух мощных хлопках сообщали в частности жители Западного в Ростове и Азова.

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Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил журналистам, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. Однако что стало причиной мощных взрывов и следов в небе, чиновник уточнять не стал.

Тем временем жители Ростова и Азова заявляли, грохот был настолько сильным, что от него дрожали окна в домах, и даже прошла ударная волна. Некоторые сообщали, что видели, как на сверхзвуковую скорость переходит военный самолет.

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