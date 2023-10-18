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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Водитель погиб в страшной аварии с машиной дорожных служб в Ростовской области

Водитель погиб в страшной аварии с машиной дорожных служб в Ростовской области

18 октября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Водитель погиб в страшной аварии с машиной дорожных служб в Ростовской области

Водитель погиб в аварии с КамАЗом дорожных служб в Ростовской области 18 октября

В Ростовской области водитель иномарки врезался в грузовой автомобиль и погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» днем в среду, 18 октября. Водитель Nissan Qashqai не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ дорожных служб.

«В этот момент водитель грузового автомобиля занимался нанесением дорожной разметки. До приезда скорой от полученных травм скончался 38-летний водитель иномарки», — уточнили в управлении.

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Водитель Nissan Qashqai не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ дорожных служб.Водитель Nissan Qashqai не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ дорожных служб.
Водитель Nissan Qashqai не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ дорожных служб.
Фото: ГИБДД

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Водитель#УГИБДД#Трасса М-4 «Дон»#КамАЗ
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