Водитель погиб в страшной аварии с машиной дорожных служб в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» днем в среду, 18 октября. Водитель Nissan Qashqai не соблюдал дистанцию и врезался в КамАЗ дорожных служб.
«В этот момент водитель грузового автомобиля занимался нанесением дорожной разметки. До приезда скорой от полученных травм скончался 38-летний водитель иномарки», — уточнили в управлении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.