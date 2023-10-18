Военком рассказал, будут ли донские призывники служить в приграничных районах

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 06:44
Он рассказал, что для срочников не предусмотрена служба в новых регионах страны. Сюда могут попасть только контрактники.
«В приграничных территориях — в Белгородской, Курской и других областях — призывники тоже служить не будут», — уточнил Егоров.
Он уточнил, что примерно 60% молодых людей отправят в части на территории ЮФО и СКФО. А около 40% призывников будут служить в донском регионе.
Добавим, что первых срочников уже отправили к местам прохождения службы.
Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.