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Призывников из Ростовской области не отправят в приграничные районы

Военком рассказал, будут ли донские призывники служить в приграничных районах

18 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI

Призывников из Ростовской области не отправят в приграничные районы

Жителей Ростовской области, которых призвали на службу в армии, не будут отправлять в приграничные территории, сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».

Он рассказал, что для срочников не предусмотрена служба в новых регионах страны. Сюда могут попасть только контрактники.

«В приграничных территориях — в Белгородской, Курской и других областях — призывники тоже служить не будут», — уточнил Егоров.

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Он уточнил, что примерно 60% молодых людей отправят в части на территории ЮФО и СКФО. А около 40% призывников будут служить в донском регионе.

Добавим, что первых срочников уже отправили к местам прохождения службы.

Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.

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