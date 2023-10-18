Военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В последние несколько месяцев в Ростовской области обсуждаю возможность повышения верхней планки призывного возраста дончан до 30 лет. Военком Ростовской области Игорь Егоров в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил, что уже с 1 января 2024 года условия призыва изменятся, и комиссары получат возможность призывать на срочную службу граждан в возрасте до 30 лет.
По словам Игоря Егорова, возраст призывников будет увеличен до 30 лет, однако нововведение начнет действовать только в 2024 году и на осенний призыв этого года распространяться не будет.
«Если человеку исполняется 27 лет 31 декабря 2023 года, то эта норма его не касается, а если же 1 января 2024 года, то его уже могут призвать до 30 лет в следующий весенний призыв или осенний», — пояснил военный комиссар.
Ранее стало известно, в каких регионах не будут служить призывники из Ростовской области в 2023–2024 году.