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Военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет

Военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет

18 октября 2023, 07:34
Фото: mil.ru
Военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет

Военком Егоров заявил, что 27-летних дончан призовут на службу в 2024 году

В Ростовской области с 1 января 2024 года увеличат возраст жителей, которых можно призвать на срочную службу в армии, об этом рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

В последние несколько месяцев в Ростовской области обсуждаю возможность повышения верхней планки призывного возраста дончан до 30 лет. Военком Ростовской области Игорь Егоров в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил, что уже с 1 января 2024 года условия призыва изменятся, и комиссары получат возможность призывать на срочную службу граждан в возрасте до 30 лет.

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По словам Игоря Егорова, возраст призывников будет увеличен до 30 лет, однако нововведение начнет действовать только в 2024 году и на осенний призыв этого года распространяться не будет.

«Если человеку исполняется 27 лет 31 декабря 2023 года, то эта норма его не касается, а если же 1 января 2024 года, то его уже могут призвать до 30 лет в следующий весенний призыв или осенний», — пояснил военный комиссар.

Ранее стало известно, в каких регионах не будут служить призывники из Ростовской области в 2023–2024 году.

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