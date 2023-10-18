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Published Сегодня, 07:14

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Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице

Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице

18 октября 2023, 07:14
Фото: rostovgazeta.ru
Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице

Раздачу повесток призывникам на улице не исключили в Ростовской области

Действующим законодательством не возбраняется вручение повесток призывникам на улице, сообщил военком Ростовской области Игорь Егоров.

Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что во время осеннего призыва в этом году продолжать вручать бумажные повестки. Этим могут заниматься сотрудники военкомата, руководители предприятий и учебных учреждений.

«Указанные лица могут вручить повестку и на улице — действующим законодательством это не возбраняется», — уточнил собеседник.

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Он добавил, что повестку также могут прислать и заказным письмом. Она считается врученной, если получатель поставил свою подпись.

Егоров напомнил, что теперь за неявку в военкомат увеличили размер штрафа. Если раньше платили 500 рублей, то теперь сумма выросла до 30 тысяч рублей.

Также военком рассказал, будут ли донские призывники служить в приграничных районах.

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