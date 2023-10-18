Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что во время осеннего призыва в этом году продолжать вручать бумажные повестки. Этим могут заниматься сотрудники военкомата, руководители предприятий и учебных учреждений.
«Указанные лица могут вручить повестку и на улице — действующим законодательством это не возбраняется», — уточнил собеседник.
Он добавил, что повестку также могут прислать и заказным письмом. Она считается врученной, если получатель поставил свою подпись.
Егоров напомнил, что теперь за неявку в военкомат увеличили размер штрафа. Если раньше платили 500 рублей, то теперь сумма выросла до 30 тысяч рублей.
Также военком рассказал, будут ли донские призывники служить в приграничных районах.