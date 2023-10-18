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Published Сегодня, 11:29

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«Волна ощутимая была и тряслись дома»: Ростов содрогнулся от мощного грохота

«Волна ощутимая была и тряслись дома»: Ростов содрогнулся от мощного грохота

18 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI
«Волна ощутимая была и тряслись дома»: Ростов содрогнулся от мощного грохота

Ростовчане заявили о трясущихся окнах из-за громкого звука 18 октября

Жители Ростова-на-Дону днем в среду, 18 октября, услышали громкий звук в небе, сообщили жители города.

По их словам, днем был слышен звук, напоминающий взрыв, из-за чего задрожали окна в квартирах. В частности, об этом заявили жители Западного.

«Да слышали. На Западном окна затряслись», «Я бы сказал даже волна ощутимая была», — сообщили горожане. О звуке рассказали и жители Таганрога, заявив, что у них тряслись дома.

Некоторые ростовчане уточнили, что у них все было спокойно и ничего необычного в их районе не происходило. Зато пользователи из Азова заявили о громком звуке.

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«Самолет перешел на сверхзвук, лично видел», — поделился наблюдениями местный житель.

«Если бы ПВО сбило, то были бы следы», — предположили ростовчане.

«Даже с закрытыми окнами было слышно сильный и глухой удар в стены. Разрывной хлопок. Я подумала, что у слесарей за окнами что-то бахнуло», — уточнили жители города.

Информация о происхождении звуков взрыва уточняется. Власти на запрос журналистов пока не ответили.

Ранее власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября.

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