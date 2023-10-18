«Волна ощутимая была и тряслись дома»: Ростов содрогнулся от мощного грохота

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По их словам, днем был слышен звук, напоминающий взрыв, из-за чего задрожали окна в квартирах. В частности, об этом заявили жители Западного.
«Да слышали. На Западном окна затряслись», «Я бы сказал даже волна ощутимая была», — сообщили горожане. О звуке рассказали и жители Таганрога, заявив, что у них тряслись дома.
Некоторые ростовчане уточнили, что у них все было спокойно и ничего необычного в их районе не происходило. Зато пользователи из Азова заявили о громком звуке.
«Самолет перешел на сверхзвук, лично видел», — поделился наблюдениями местный житель.
«Если бы ПВО сбило, то были бы следы», — предположили ростовчане.
«Даже с закрытыми окнами было слышно сильный и глухой удар в стены. Разрывной хлопок. Я подумала, что у слесарей за окнами что-то бахнуло», — уточнили жители города.
Информация о происхождении звуков взрыва уточняется. Власти на запрос журналистов пока не ответили.
Ранее власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября.