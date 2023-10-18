rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Юрист Габович рассказал про особенность призывов в Ростовской области

Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице

18 октября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал про особенность призывов в Ростовской области

Юрист Габович рассказал про особенности военного призыва в Ростовской области

В законодательстве сферы воинского учета существенно повысились размеры штрафов, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

Напомним, что RostovGazeta сообщала о повышении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины.

Ростовский юрист добавляет, что штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей можно получить за уклонение от медицинского освидетельствования. А также за порчу документа воинского учета штраф составит от трех до пяти тысяч рублей.

«Раньше штрафы за это тоже были. Но сейчас существенно выросли их размеры», — отмечает Антон Габович.

Собеседник подчеркивает, что с 2024 года ростовчан ожидает повышение призывного возраста.

«Сейчас у нас максимальная планка составляет 27 лет. Именно до этого возраста будут призывать до конца 2023 года. С нового года призывной возраст увеличится до 30 лет», — говорит собеседник.

Срок службы, по словам эксперта, по-прежнему остается 12 месяцев.

Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат
Узнать подробнее
Повестки до конца 2023 года будут вручать традиционно — сотрудники военкомата или ответственные лица в образовательной организации или на предприятии.Повестки до конца 2023 года будут вручать традиционно — сотрудники военкомата или ответственные лица в образовательной организации или на предприятии.
Повестки до конца 2023 года будут вручать традиционно — сотрудники военкомата или ответственные лица в образовательной организации или на предприятии.
Фото: 1MI

«Но есть интересные изменения в законодательстве. Они позволяют призывнику вместо одного года по призыву отслужить один год по контракту. То есть, заключив контракт на службу, призывник будет получать все существующие выплаты — законодательство это позволяет», — говорит юрист.

Повестки до конца 2023 года будут вручать традиционно — сотрудники военкомата или ответственные лица в образовательной организации или на предприятии. Также повестку могут направить заказным письмом.

«Часто я слышу вопрос, могут ли вручить повестку на улице. Вручать повестку на улице не запрещается. Главное, что это может делать только определенный круг лиц — сотрудники военного комиссариата или ответственные должностные лица, которые обладают соответствующими полномочиями», — поясняет Габович.

Эксперт предупреждает: повестки не могут приходить на мессенджер и в социальные сети.

«А вот с первого апреля 2024 года, когда заработает единый реестр воинского учета, начнут действовать электронные повестки. И, соответственно, за неявку в военкомат будут вводиться ограничительные меры», — резюмирует собеседник.

Повестка для машины: юрист Габович разъяснил, как ростовчанам не лишиться прав
Узнать подробнее
Читайте также:
Штрафы за неявку в военкомат кратно выросли в Ростовской области с 1 октябряВоенком Ростовской области ответил, когда ждать электронные повестки на военные сборыЮрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
Сегодня, 14:54
Вассерман оценил вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области
Сегодня, 15:28
Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи
Сегодня, 14:38
«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
Сегодня, 13:59
Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 15:19