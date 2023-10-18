Юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Напомним, что RostovGazeta сообщала о повышении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины.
Ростовский юрист добавляет, что штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей можно получить за уклонение от медицинского освидетельствования. А также за порчу документа воинского учета штраф составит от трех до пяти тысяч рублей.
«Раньше штрафы за это тоже были. Но сейчас существенно выросли их размеры», — отмечает Антон Габович.
Собеседник подчеркивает, что с 2024 года ростовчан ожидает повышение призывного возраста.
«Сейчас у нас максимальная планка составляет 27 лет. Именно до этого возраста будут призывать до конца 2023 года. С нового года призывной возраст увеличится до 30 лет», — говорит собеседник.
Срок службы, по словам эксперта, по-прежнему остается 12 месяцев.
«Но есть интересные изменения в законодательстве. Они позволяют призывнику вместо одного года по призыву отслужить один год по контракту. То есть, заключив контракт на службу, призывник будет получать все существующие выплаты — законодательство это позволяет», — говорит юрист.
Повестки до конца 2023 года будут вручать традиционно — сотрудники военкомата или ответственные лица в образовательной организации или на предприятии. Также повестку могут направить заказным письмом.
«Часто я слышу вопрос, могут ли вручить повестку на улице. Вручать повестку на улице не запрещается. Главное, что это может делать только определенный круг лиц — сотрудники военного комиссариата или ответственные должностные лица, которые обладают соответствующими полномочиями», — поясняет Габович.
Эксперт предупреждает: повестки не могут приходить на мессенджер и в социальные сети.
«А вот с первого апреля 2024 года, когда заработает единый реестр воинского учета, начнут действовать электронные повестки. И, соответственно, за неявку в военкомат будут вводиться ограничительные меры», — резюмирует собеседник.