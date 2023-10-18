Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Центробанке заявили, что годовые темпы прироста цен на продукты питания в Ростовской области увеличились с 4,48% в августе до 6,30% в сентябре.
Особенно сильно инфляция ударила по фруктам и овощам. Например, томаты в регионе подорожали из-за небольшого урожая. Погода в области была более жаркой, чем годом ранее. Также в регионе сложилась неблагоприятная фитосанитарная обстановка.
Значительно подорожали и импортные фрукты и овощи, например, помидоры, бананы и апельсины. Это, ожидаемо, связано падением курса рубля.
Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.