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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В ЦБ объяснили, почему цены на помидоры выросли в Ростовской области

Завяли помидоры: Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие овощи

18 октября 2023, 14:38
Фото: 1MI
В ЦБ объяснили, почему цены на помидоры выросли в Ростовской области

В ЦБ объяснили, почему цены на помидоры выросли в Ростовской области

Из-за неурожая в Ростовской области значительно подорожали помидоры, заявили в ЦБ.

В Центробанке заявили, что годовые темпы прироста цен на продукты питания в Ростовской области увеличились с 4,48% в августе до 6,30% в сентябре.

Особенно сильно инфляция ударила по фруктам и овощам. Например, томаты в регионе подорожали из-за небольшого урожая. Погода в области была более жаркой, чем годом ранее. Также в регионе сложилась неблагоприятная фитосанитарная обстановка.

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Значительно подорожали и импортные фрукты и овощи, например, помидоры, бананы и апельсины. Это, ожидаемо, связано падением курса рубля.

Ранее эксперты заявили о росте цен в ресторанах Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#RostovGazeta
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