Жители Азова заявили о странных следах в небе после мощного грохота

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
О громком звуке, похожем на взрыв, рассказали жители Ростова, Азова и Таганрога. А некоторые утверждают, что у них тряслись дома и окна после случившегося.
Что касается донской столицы, то часть горожан слышала звук, а у других всех было спокойно и тихо. При этом люди на Западном заявляют о двух-трех хлопках.
Один из жителей Азова опубликовал видео с длинным белым следом на небе. Он заявил, что видел самолет, который мог перейти на сверзвук.
Но пока официальных комментариев о произошедшем не было, информация уточняется. Власти региона на запрос журналистов пока не ответили.
О том, что говорят местные жители о грохоте, читайте в материале RostovGazeta.