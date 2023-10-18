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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Жители Азова заявили о необычных следах в небе после мощного грохота

Жители Азова заявили о странных следах в небе после мощного грохота

18 октября 2023, 12:13
Фото: pxhere
Жители Азова заявили о необычных следах в небе после мощного грохота

Жители Азова заявили об инверсионных следах в небе после громкого звука

Жители нескольких городов в Ростовской области услышали громкий звук и увидели белый след в небе, сообщили они в Telegram.

О громком звуке, похожем на взрыв, рассказали жители Ростова, Азова и Таганрога. А некоторые утверждают, что у них тряслись дома и окна после случившегося.

Что касается донской столицы, то часть горожан слышала звук, а у других всех было спокойно и тихо. При этом люди на Западном заявляют о двух-трех хлопках.

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Один из жителей Азова опубликовал видео с длинным белым следом на небе. Он заявил, что видел самолет, который мог перейти на сверзвук.

Но пока официальных комментариев о произошедшем не было, информация уточняется. Власти региона на запрос журналистов пока не ответили.

О том, что говорят местные жители о грохоте, читайте в материале RostovGazeta.

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