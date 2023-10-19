rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

19 октября 2023, 09:05
Фото: 1MI
Авиакомпания «Аэрофлот» продемонстрировала возможности АИС ОВП «Леонардо» своим коллегам из венесуэльской авиакомпании Conviasa. Система предназначена для обеспечения коммерческой и производственной деятельности авиакомпании.

Делегация Conviasa посетила офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» перешел на работу российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок «Леонардо» (АИС ОВП). Сотрудники авиаперевозчика Венесуэлы посмотрели, как работают основные функции системы, в том числе управление и хранение ресурсов рейсов, система бронирования, сервер электронных документов. В аэропорту венесуэльцам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа.

Как рассказал замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, в течение первого года эксплуатации системы стало понятно, что ее функционал бронирования обладает необходимыми возможностями для обеспечения производственных и коммерческих процессов крупнейшего авиаперевозчика России.

«Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы „Леонардо“», — отметил Антон Мацкевич.

Летом текущего года «Аэрофлот» и авиакомпания Conviasa договорились расширить сотрудничество между РФ и странами Карибского бассейна. Переход Conviasa на систему «Леонардо» позволит реализовать соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования «Леонардо» в начале 2024 года.

«Аэрофлот» стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который провел успешное импортозамещение системы бронирования после введения санкций.

Подпишитесь
«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября
Сегодня, 07:23
Система ПВО сработала в Ростовской области
Сегодня, 07:37
«Кипучий город-бунтарь»: писательница Вера Панова о Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 06:13
«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»
Сегодня, 06:04
«Предали Родину»: ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию
Сегодня, 05:31
Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области
Сегодня, 05:05