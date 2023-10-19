«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

Летом текущего года «Аэрофлот» и авиакомпания Conviasa договорились расширить сотрудничество между РФ и странами Карибского бассейна. Переход Conviasa на систему «Леонардо» позволит реализовать соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования «Леонардо» в начале 2024 года.