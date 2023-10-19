«Аэрофлот» показал коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Делегация Conviasa посетила офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.
Осенью прошлого года «Аэрофлот» перешел на работу российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок «Леонардо» (АИС ОВП). Сотрудники авиаперевозчика Венесуэлы посмотрели, как работают основные функции системы, в том числе управление и хранение ресурсов рейсов, система бронирования, сервер электронных документов. В аэропорту венесуэльцам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа.
Как рассказал замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, в течение первого года эксплуатации системы стало понятно, что ее функционал бронирования обладает необходимыми возможностями для обеспечения производственных и коммерческих процессов крупнейшего авиаперевозчика России.
«Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы „Леонардо“», — отметил Антон Мацкевич.
Летом текущего года «Аэрофлот» и авиакомпания Conviasa договорились расширить сотрудничество между РФ и странами Карибского бассейна. Переход Conviasa на систему «Леонардо» позволит реализовать соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования «Леонардо» в начале 2024 года.
«Аэрофлот» стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который провел успешное импортозамещение системы бронирования после введения санкций.