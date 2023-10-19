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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Аналитика, интуиция, образование: как Жириновский делал свои предсказания

Аналитика, интуиция, образование: как Жириновский делал свои предсказания

19 октября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Эзотерик Марианна Абравитова объяснила, что пророчества Жириновского сбываются благодаря его мощному аналитическому мышлению, интуиции и широкому кругозору, позволяющим ему делать точные предсказания о политических событиях в стране и мире.

Пересматривая выступления Владимира Жириновского, люди удивляются тому, что его прогнозы о политических событиях в стране и в мире всегда сбываются.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким образом Жириновский смог быть таким точным прорицателем. Она отметила его ум и аналитические способности, которые позволяли ему делать такие предсказания.

Абравитова подчеркнула, что Жириновский был мощным интуитом, и это давало ему возможность предсказывать будущее с высокой точностью. Его образование, аналитика, широкий кругозор и интуиция на события и людей помогали ему делать такие предсказания, которые до сих пор актуальны.

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