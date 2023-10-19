Аналитика, интуиция, образование: как Жириновский делал свои предсказания

Абравитова подчеркнула, что Жириновский был мощным интуитом, и это давало ему возможность предсказывать будущее с высокой точностью. Его образование, аналитика, широкий кругозор и интуиция на события и людей помогали ему делать такие предсказания, которые до сих пор актуальны.