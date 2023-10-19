Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Пересматривая выступления Владимира Жириновского, люди удивляются тому, что его прогнозы о политических событиях в стране и в мире всегда сбываются.
Эзотерик и таролог Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким образом Жириновский смог быть таким точным прорицателем. Она отметила его ум и аналитические способности, которые позволяли ему делать такие предсказания.
Абравитова подчеркнула, что Жириновский был мощным интуитом, и это давало ему возможность предсказывать будущее с высокой точностью. Его образование, аналитика, широкий кругозор и интуиция на события и людей помогали ему делать такие предсказания, которые до сих пор актуальны.