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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:30

«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября

«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября

19 октября 2023, 07:23
Фото: mil.ru
«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября

Ростовчане заявили о звуке взрыва в небе 19 октября

Жители Ростова-на-Дону в четверг, 19 октября, услышали громкие звуки, похожие на взрыв, сообщили они в соцсетях.

По их словам, в небе раздался грохот, который был похож на звук взрыва. Об этом говорят жители нескольких районов города, в том числе Сельмаша и Александровки.

«На Сельмаше дважды было — грохот и взрыв в небе», — заявили ростовчане. Они добавили, что увидели также необычные белые следы в небе.

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«Могу подтвердить, что тоже слышал», — пишут местные жители. Некоторые говорят, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, но подтверждения этому нет.

Добавим, что официальной информации о случившемся пока не поступало, она уточняется.

Напомним, что в среду ростовчане также заявляли о громком звуке. Но власти опровергли предположения о возможной работе систем ПВО.

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