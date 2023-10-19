«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По их словам, в небе раздался грохот, который был похож на звук взрыва. Об этом говорят жители нескольких районов города, в том числе Сельмаша и Александровки.
«На Сельмаше дважды было — грохот и взрыв в небе», — заявили ростовчане. Они добавили, что увидели также необычные белые следы в небе.
«Могу подтвердить, что тоже слышал», — пишут местные жители. Некоторые говорят, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, но подтверждения этому нет.
Добавим, что официальной информации о случившемся пока не поступало, она уточняется.
Напомним, что в среду ростовчане также заявляли о громком звуке. Но власти опровергли предположения о возможной работе систем ПВО.