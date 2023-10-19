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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО

«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО

19 октября 2023, 07:57
Фото: mil.ru
«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО

Ростовчане заявили, что их напугала сработавшая система ПВО

В Ростовской области сработала система ПВО, что сильно напугало местных жителей, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что утром в четверг, 19 октября, ростовчане услышали громкий звук, похожий на взрыв, а в небе в это время появились белые следы. Но о причинах известно не было.

Позже губернатор Василий Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО, которая уничтожила воздушную цель. Этот объект подлетал к Ростовской области.

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Глава региона уточнял, что на земле разрушений и пострадавших нет. Между тем, пользователи эту ситуацию активно обсуждают произошедшее в соцсетях.

«Это было очень громко, произошло рядом с домом, жуть, люди очень испугались», — заявили ростовчане.

«Шолохова слышало. Было очень громко и страшно», — пишут горожане.

Другие поинтересовались, почему не было сигнала тревоги. Также ростовчане хвалили систему ПВО, уничтожившую объект.

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