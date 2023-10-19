«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Напомним, что утром в четверг, 19 октября, ростовчане услышали громкий звук, похожий на взрыв, а в небе в это время появились белые следы. Но о причинах известно не было.
Позже губернатор Василий Голубев сообщил о сработавшей системе ПВО, которая уничтожила воздушную цель. Этот объект подлетал к Ростовской области.
Глава региона уточнял, что на земле разрушений и пострадавших нет. Между тем, пользователи эту ситуацию активно обсуждают произошедшее в соцсетях.
«Это было очень громко, произошло рядом с домом, жуть, люди очень испугались», — заявили ростовчане.
«Шолохова слышало. Было очень громко и страшно», — пишут горожане.
Другие поинтересовались, почему не было сигнала тревоги. Также ростовчане хвалили систему ПВО, уничтожившую объект.