Депутат подверг критике инициативы по привлечению подростков к опасным условиям труда

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В интервью RTVI она отметила, что такая инициатива может навредить здоровью молодого организма, который еще не полностью сформировался.
Бессараб сравнила работу подростков на опасных предприятиях с фабричным производством в царскую эпоху, несовместимым с современными стандартами безопасности и охраны труда. Она подчеркнула, что молодые люди должны развиваться и получать образование, а не вынуждены заниматься работой, которая может нанести вред их здоровью.
Касаясь слов главы комитета по труду Ярослава Нилова о «невостребованности студентов без практики на рынке труда», Бессараб предположила, что он скорее говорил о возможности подростков заниматься работой в соответствии с трудовым кодексом. Она выразила поддержку такого труда в каникулярное время, который позволяет подросткам получить опыт работы, самостоятельно заработать деньги и почувствовать себя взрослыми.
Бессараб привела пример своего собственного опыта работы на хлебозаводе в 16 лет и отметила, что это помогло ей понять значение труда и финансовую ответственность перед семьей. Она подчеркнула, что такой опыт формирует характер и трудовые навыки, но при этом не должен представлять угрозу для здоровья несовершеннолетних лиц. Бессараб заключила, что работа подростков на опасных производствах абсолютно недопустима.