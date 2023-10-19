Депутат подверг критике инициативы по привлечению подростков к опасным условиям труда

Бессараб привела пример своего собственного опыта работы на хлебозаводе в 16 лет и отметила, что это помогло ей понять значение труда и финансовую ответственность перед семьей. Она подчеркнула, что такой опыт формирует характер и трудовые навыки, но при этом не должен представлять угрозу для здоровья несовершеннолетних лиц. Бессараб заключила, что работа подростков на опасных производствах абсолютно недопустима.