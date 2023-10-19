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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Депутат подверг критике инициативы по привлечению подростков к опасным условиям труда

19 октября 2023, 13:26
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила свое несогласие с предложением комитета Госсовета Татарстана по социальной политике о привлечении подростков возрастом от 16 до 18 лет к работам с опасными условиями труда.

В интервью RTVI она отметила, что такая инициатива может навредить здоровью молодого организма, который еще не полностью сформировался.

Бессараб сравнила работу подростков на опасных предприятиях с фабричным производством в царскую эпоху, несовместимым с современными стандартами безопасности и охраны труда. Она подчеркнула, что молодые люди должны развиваться и получать образование, а не вынуждены заниматься работой, которая может нанести вред их здоровью.

Касаясь слов главы комитета по труду Ярослава Нилова о «невостребованности студентов без практики на рынке труда», Бессараб предположила, что он скорее говорил о возможности подростков заниматься работой в соответствии с трудовым кодексом. Она выразила поддержку такого труда в каникулярное время, который позволяет подросткам получить опыт работы, самостоятельно заработать деньги и почувствовать себя взрослыми.

Бессараб привела пример своего собственного опыта работы на хлебозаводе в 16 лет и отметила, что это помогло ей понять значение труда и финансовую ответственность перед семьей. Она подчеркнула, что такой опыт формирует характер и трудовые навыки, но при этом не должен представлять угрозу для здоровья несовершеннолетних лиц. Бессараб заключила, что работа подростков на опасных производствах абсолютно недопустима.

#Общество
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