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Published Сегодня, 18:45

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Updated Сегодня, 18:47

Донская полиция задержала замглавы администрации Советского района Плющева за взятку

Донская полиция задержала замглавы администрации Советского района Плющева за взятку

19 октября 2023, 18:45
Фото: Midjourney
Донская полиция задержала замглавы администрации Советского района Плющева за взятку

В Ростовской области задержали за взятку чиновника Советского района Плющева

В Ростовской области задержали замглавы администрации Советского района Сергея Плющева, подробностями поделился донской Telegram-канал.

В четверг, 19 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что оперативники задержали замглавы администрации Советского района Ростовской области.

По предварительной информации, помощника главы администрации по муниципальному и сельскому хозяйству Сергея Плющева задержали при получении от посредника денежных средств общей суммой 150 тысяч рублей. Авторы канала со ссылкой на собственные источники заявили, что деньги передавал местный коммерсант, который занимался ремонтом дороги в станице Советской. Деньги якобы должны были стать вознаграждением за подписание акта выполненных работ.

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Источник добавил, что передача денег прошла под контролем УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. Теперь, по информации авторов канала, против Плющева возбудили уголовное дело, если его вина будет доказана — мужчине грозит до шести лет колонии за получение взятки.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее начальник отдела развития нестационарной торговли Ростова стал фигурантом уголовного дела.

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