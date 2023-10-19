Донская полиция задержала замглавы администрации Советского района Плющева за взятку

По предварительной информации, помощника главы администрации по муниципальному и сельскому хозяйству Сергея Плющева задержали при получении от посредника денежных средств общей суммой 150 тысяч рублей. Авторы канала со ссылкой на собственные источники заявили, что деньги передавал местный коммерсант, который занимался ремонтом дороги в станице Советской. Деньги якобы должны были стать вознаграждением за подписание акта выполненных работ.