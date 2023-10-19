Дорогу на Малиновского в Ростове отремонтируют после жалоб

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Водителей не устраивает появившаяся на большом участке проезжей части колея, которая мешает движению. Есть и другие проблемы, например, с неравномерно уложенным асфальтом, из-за чего на одной полосе он выше, а на другой — ниже.
Ростовчане недовольны и качеством ямочного ремонта, из-за которого теперь на дороге есть выступы. Все это создает проблемы для тех, кто находится за рулем, поэтому водители оставляют жалобы в Интернете.
Теперь появилась информация, что дорогу планируется привести в порядок. Ремонтные работы должны пройти в этом году.
«Адресный ориентир возле храма Георгия Победоносца включен в план работ в рамках текущего ремонта в четвертом квартале текущего года», — сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.