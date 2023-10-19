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Published Сегодня, 16:29

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Updated Сегодня, 16:32

В Ростове приведут в порядок дорогу на Малиновского после критики водителей

Дорогу на Малиновского в Ростове отремонтируют после жалоб

19 октября 2023, 16:29
Фото: 1MI

В Ростове приведут в порядок дорогу на Малиновского после критики водителей

В Ростове-на-Дону на улице Малиновского планируется отремонтировать дорогу, на состояние которой поступают жалобы.

Водителей не устраивает появившаяся на большом участке проезжей части колея, которая мешает движению. Есть и другие проблемы, например, с неравномерно уложенным асфальтом, из-за чего на одной полосе он выше, а на другой — ниже.

Ростовчане недовольны и качеством ямочного ремонта, из-за которого теперь на дороге есть выступы. Все это создает проблемы для тех, кто находится за рулем, поэтому водители оставляют жалобы в Интернете.

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Теперь появилась информация, что дорогу планируется привести в порядок. Ремонтные работы должны пройти в этом году.

«Адресный ориентир возле храма Георгия Победоносца включен в план работ в рамках текущего ремонта в четвертом квартале текущего года», — сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

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