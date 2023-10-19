Эксперт рассказал, когда ростовчанам пора ставить зимние шины

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как замечает владелец шиномонтажной мастерской, переменчивая ростовская погода заставляет многих автомобилистов ездить на летней резине чуть ли не до первого снегопада.
«Многие оттягивают смену шин из-за того, что у нас то холодно, то тепло. Но так делать просто опасно. Менять шины нужно сразу же после того, как закончилось бабье лето. Потому что сразу же могут начаться заморозки», — поясняет эксперт.
Он добавляет, что можно ориентироваться на температуру. Когда она опускается до +7°C — пора «переобуть машину».
«Начиная с этой отметки, летняя резина начинает дубенеть и машиной управлять гораздо сложнее. Лучше, конечно, поменять резину при +10 °C, чтобы заранее быть готовым», — советует Егор Томлинов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что велосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в Ростове.