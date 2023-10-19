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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Эксперт рассказал, когда ростовчанам пора ставить зимние шины

Эксперт рассказал, когда ростовчанам пора ставить зимние шины

19 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, когда ростовчанам пора ставить зимние шины

Шиномонтажник Томлинов объяснил, когда ростовчанам следует «переобуть» машину

Менять летнюю резину на зимнюю нужно сразу после окончания «бабьего лета», об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал владелец шиномонтажной мастерской Егор Томлинов.

Как замечает владелец шиномонтажной мастерской, переменчивая ростовская погода заставляет многих автомобилистов ездить на летней резине чуть ли не до первого снегопада.

«Многие оттягивают смену шин из-за того, что у нас то холодно, то тепло. Но так делать просто опасно. Менять шины нужно сразу же после того, как закончилось бабье лето. Потому что сразу же могут начаться заморозки», — поясняет эксперт.

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Он добавляет, что можно ориентироваться на температуру. Когда она опускается до +7°C — пора «переобуть машину».

«Начиная с этой отметки, летняя резина начинает дубенеть и машиной управлять гораздо сложнее. Лучше, конечно, поменять резину при +10 °C, чтобы заранее быть готовым», — советует Егор Томлинов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что велосипедист погиб под колесами авто на Сельмаше в Ростове.

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