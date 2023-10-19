«Ходят набитые»: в Ростове у автобуса №70 выдавило стекло из-за переполненного салона

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Напомним, последние несколько недель жители различных районов Ростова жаловались на переполненные салоны автобусов. Позднее власти назвали причины транспортного коллапса и рассказали, что скоро в город направят новые автобусы.
Однако в четверг, 19 октября, ростовчане сообщили об обострении ситуации. Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на читателей сообщил, что вечером во время поездки на маршруте №70 ростовчане стали свидетелями выпадения стекла двери. По словам авторов канала, в автобус забилось столько пассажиров, что на улице 45-й Линии конструкция двери просто не выдержала давления изнутри, и стекло вывалилось наружу.
«Из-за большого числа пассажиров выдавилось стекло на двери. Обошлось без пострадавших. Пассажиры жалуются, что автобусы ходят набитые битком», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.