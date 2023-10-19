«Ходят набитые»: в Ростове у автобуса №70 выдавило стекло из-за переполненного салона

Однако в четверг, 19 октября, ростовчане сообщили об обострении ситуации. Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на читателей сообщил, что вечером во время поездки на маршруте №70 ростовчане стали свидетелями выпадения стекла двери. По словам авторов канала, в автобус забилось столько пассажиров, что на улице 45-й Линии конструкция двери просто не выдержала давления изнутри, и стекло вывалилось наружу.