«Иммунитет к ядам»: эксперт рассказал о нашествии тараканов в Ростове

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Напомним, 17 октября ростовчанке не повезло купить десерт с тараканами в ростовской кондитерской «Золотой колос».
Тараканы в заведениях общепита, объясняет дезинсектор, появляются из-за некачественной уборки.
«Дезинсекция — это разовая акция. Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — считает Виталий Чуприян.
Дезинсектор добавляет, что тараканы могут вырабатывать иммунитет к ядам.
«Именно поэтому тараканы могут возвращаться в еще больших количествах после дезинсекции. Уничтожить новое мутировавшее поколение сложнее», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, откуда гигантские тараканы выползают на набережную Ростова.