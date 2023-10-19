«Иммунитет к ядам»: эксперт рассказал о нашествии тараканов в Ростове

«Дезинсекция — это разовая акция. Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — считает Виталий Чуприян.