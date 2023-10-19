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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Эксперт рассказал, почему в Ростове много тараканов

«Иммунитет к ядам»: эксперт рассказал о нашествии тараканов в Ростове

19 октября 2023, 11:23
Фото: Midjourney
Эксперт рассказал, почему в Ростове много тараканов

Дезинсектор Чуприян объяснил причину нашествий тараканов в Ростове

Новые поколения тараканов вырабатывают иммунитет к ядам, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский специалист по дезинсекции Виталий Чуприян.

Напомним, 17 октября ростовчанке не повезло купить десерт с тараканами в ростовской кондитерской «Золотой колос».

Тараканы в заведениях общепита, объясняет дезинсектор, появляются из-за некачественной уборки.

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«Дезинсекция — это разовая акция. Чтобы тараканов не было совсем, в помещении нужно поддерживать чистоту и не допускать, чтобы еда была в открытом доступе для насекомых. Даже просто крошки, которые не заметили и забыли смести могут стать причиной для очередного нашествия», — считает Виталий Чуприян.

Дезинсектор добавляет, что тараканы могут вырабатывать иммунитет к ядам.

«Именно поэтому тараканы могут возвращаться в еще больших количествах после дезинсекции. Уничтожить новое мутировавшее поколение сложнее», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, откуда гигантские тараканы выползают на набережную Ростова.

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