Как не разориться во время «черной пятницы»: советы экономиста

Бывает, что недобросовестные продавцы завышают цены перед распродажей, чтобы создать иллюзию больших скидок. Поэтому перед покупками во время «черной пятницы» рекомендуется сравнить предложения разных магазинов. Также следует помнить, что уже на следующей неделе цена на товар может быть такой же или даже ниже.