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Как не разориться во время «черной пятницы»: советы экономиста

Как не разориться во время «черной пятницы»: советы экономиста

19 октября 2023, 10:39
Фото: 1MI
«Черная пятница» — популярный день шопинга в России, когда магазины предлагают скидки и специальные предложения; однако, нужно быть бдительным и изучить цены заранее, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, которые завышают цены перед распродажей.

Как говорит экономист Наталья Проданова, в России «черная пятница» стала популярным днем шопинга с 2013 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этот день магазины предлагают скидки и специальные предложения, чтобы привлечь больше покупателей и увеличить продажи. Однако нужно быть бдительным и изучить цены на товары заранее.

Бывает, что недобросовестные продавцы завышают цены перед распродажей, чтобы создать иллюзию больших скидок. Поэтому перед покупками во время «черной пятницы» рекомендуется сравнить предложения разных магазинов. Также следует помнить, что уже на следующей неделе цена на товар может быть такой же или даже ниже.

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