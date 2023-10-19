Новую театральную сцену Чехов-центра официально открыли на Сахалине

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Новая сцена у Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова появилась благодаря инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Поручая министерству культуры организовать поиск и подготовку дополнительного помещения, глава региона обозначил необходимость решения сразу нескольких задач: расширения репертуара, повышения доступности билетов на спектакли и возможности реализовать все творческие идеи и задумки труппы.
18 октября на новой сцене Чехов-центра состоялся первый спектакль. Для открытия выбрали «Горку» — постановку, посвященную трогательной судьбе воспитательницы детского сада, которая ежедневно сталкивается с вызовами общества и одерживает маленькие, но важные победы. На официальной церемонии запуска сцены выступил губернатор Валерий Лимаренко.
«Я поздравляю коллектив театра и зрителей с праздником! Наш театр стал настолько востребованным у жителей и гостей региона, что уже не справлялся со зрительским спросом. Поэтому я поручил создать в областном центре новое арт-пространство. Хочу поблагодарить коллектив театра, министерство культуры за огромную работу, которую вы проделали в кратчайшие сроки. Уверен, что зрители оценят ее по достоинству, — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Развитию культуры мы продолжим уделять большое внимание. На это нас нацеливает и президент России Владимир Владимирович Путин, и отчетливый запрос на повышение доступности культуры, который мы фиксируем со стороны жителей. И я уверен, что с каждым годом культурная жизнь области будет становиться все более яркой и разнообразной».
Художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев отдельно поблагодарил директора учреждения Татьяну Корнееву за стойкость и огромный труд, благодаря которому театр Сахалина развивается и покоряет новые высоты.
«Непостижимо, сколько взвалилось на эти хрупкие женские плечи. Татьяна Николаевна, спасибо огромное, что мотивируете нас», — подчеркнул художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев.
Ранее все спектакли островного театра играли на площадках, расположенных в Чехов-центре — на Большой сцене, в Черном зале и фойе 2-го этажа. Новый зал стал вторым по размеру после Большой сцены — одновременно он вмещает до 200 зрителей. Руководство театра планирует ставить здесь новые форматы спектаклей, а также давать до 170 постановок в год с учетом золотого фонда Чехов-центра. Сцена-трансформер и самое современное оборудование позволят реализовать любые задумки режиссеров.
Совсем скоро вокруг новой сцены театра преобразят уличное пространство — подрядчик благоустроит сквер и прилегающую зону. Рядом со зданием появится новое общественно-культурное пространство «Театральный квартал». А в здании торгового дома «Современник» заработает центральный выставочный зал картинной галереи, причем большую часть экспонированных работ можно будет наблюдать с улицы.