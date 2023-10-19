Политолог Абросимов предположил, по какому маршруту летел объект, сбитый под Ростовом

«То, что они говорят на самом деле — мы не знаем. А то, что озвучивается публично — это только пиар, пропаганда на период военной кампании. Это запросто может быть неправдой. Правду мы узнаем только тогда, когда СВО закончится нашей победой. Тогда мы получим документы, из которых станет более ясно, какое вооружение, как и для каких целей давали Украине», — резюмирует политолог.