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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Политолог Абросимов предположил, по какому маршруту летел объект, сбитый под Ростовом

Политолог Абросимов предположил, по какому маршруту летел объект, сбитый под Ростовом

19 октября 2023, 12:21
Фото: mil.ru
Политолог Абросимов предположил, по какому маршруту летел объект, сбитый под Ростовом

Политолог предположил, по какому маршруту запускали объект, сбитый под Ростовом

Уничтоженный ПВО в Ростовской области воздушный объект вряд ли мог преодолеть буферную зону. Вероятно, его запустили вдоль Азовского моря, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что утром ростовчане услышали страшный грохот. Стало известно, что ПВО Ростовской области уничтожили воздушную цель при подлете к региону. Сообщается, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Политолог полагает, что летательный объект могли запустить в обход буферной зоны — вдоль Азовского моря, а затем вдоль Дона.

«Этим Украина показывает, что Россия тоже является точкой проведения СВО, что Украина не только обороняется, но и нападает», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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И хотя Запад официально заявляет, что дает Украине дальнобойное вооружение только для обороны, а не для нанесения ударов по территориям России, судя по попыткам атаковать Ростовскую область, ВСУ игнорируют этот принцип.

«То, что они говорят на самом деле — мы не знаем. А то, что озвучивается публично — это только пиар, пропаганда на период военной кампании. Это запросто может быть неправдой. Правду мы узнаем только тогда, когда СВО закончится нашей победой. Тогда мы получим документы, из которых станет более ясно, какое вооружение, как и для каких целей давали Украине», — резюмирует политолог.

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