Политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

«Я не исключаю, что Зеленский мог использовать по Ростову и недавно полученные от американцев ракеты. Но, по комментариям экспертов, дальность полета у них 160 километров. Поэтому тоже возникает вопрос, как они могли долететь до Ростова», — говорит спикер.