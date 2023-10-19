Политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По официальной информации, сегодня в 10.10 мск подразделение ПВО в Ростовской области уничтожило находившуюся на подлете к территории региона воздушную цель. Сообщается, что разрушений и пострадавших на земле нет.
«Это беспрецедентный случай. Ранее в Ростовскую область долетали беспилотные летательные аппараты. А вспомним Тагангрог, где система ПВО сбила ракету», — отмечает Алим Батов.
Политолог подчеркивает, что попытками ударов по Ростовской области Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что та помощь, которую он получает, несет какую-то пользу.
«Я не исключаю, что Зеленский мог использовать по Ростову и недавно полученные от американцев ракеты. Но, по комментариям экспертов, дальность полета у них 160 километров. Поэтому тоже возникает вопрос, как они могли долететь до Ростова», — говорит спикер.
По словам собеседника, надо дождаться экспертизы и официальных комментариев о том, что за объект был сбит на подлете к Ростовской области.