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Published Сегодня, 08:39

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Политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

Политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

19 октября 2023, 08:39
Фото: mil.ru
Политолог Батов рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

Политолог рассказал, зачем Украина пыталась нанести удар по Ростову

Попыткой удара по Ростовской области Зеленский пытается показать Западу свою эффективность, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, политолог Алим Батов.

По официальной информации, сегодня в 10.10 мск подразделение ПВО в Ростовской области уничтожило находившуюся на подлете к территории региона воздушную цель. Сообщается, что разрушений и пострадавших на земле нет.

«Это беспрецедентный случай. Ранее в Ростовскую область долетали беспилотные летательные аппараты. А вспомним Тагангрог, где система ПВО сбила ракету», — отмечает Алим Батов.

Политолог подчеркивает, что попытками ударов по Ростовской области Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что та помощь, которую он получает, несет какую-то пользу.

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«Я не исключаю, что Зеленский мог использовать по Ростову и недавно полученные от американцев ракеты. Но, по комментариям экспертов, дальность полета у них 160 километров. Поэтому тоже возникает вопрос, как они могли долететь до Ростова», — говорит спикер.

По словам собеседника, надо дождаться экспертизы и официальных комментариев о том, что за объект был сбит на подлете к Ростовской области.

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