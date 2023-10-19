Политолог Сухарь рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Напомним, что сегодня утром ростовчане услышали сильный грохот. Позже власти подтвердили, что сработала система ПВО. На подлете к региону была уничтожена «воздушная цель».
Политолог подчеркивает, что попытка удара по Ростовской области — это очередное желание «киевского режима» провести террористический акт. Такими точечными «уколами» Украины пытается доказать свою профпригодность, готовность продолжать борьбу и получать очередные западные транши.
«Атаки Украины сейчас активизировались потому, что не за горами выборы президента США. В зависимости от результатов выборов, от того, какой президент победит и какое правительство сформируют, будут зависеть объемы дальнейшего финансирования Украины», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник уверен, что ВСУ имеют вооружение, способное добивать до Ростовской области.
«И мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда на Западе только ведут речь о поставках какого-то вооружения, а оно, скорее всего, уже поставлено. Более чем вероятно, что это оружие Киев использует самостоятельно, без оглядки на Запад. Кстати, с этим связан ряд конфликтов Украины и Запада», — говорит политолог.
Спикер не исключает, что подобные террористические атаки будут продолжены.