Политолог Сухарь рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

«И мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда на Западе только ведут речь о поставках какого-то вооружения, а оно, скорее всего, уже поставлено. Более чем вероятно, что это оружие Киев использует самостоятельно, без оглядки на Запад. Кстати, с этим связан ряд конфликтов Украины и Запада», — говорит политолог.