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Published Сегодня, 11:24

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Политолог Сухарь рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

Политолог Сухарь рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

19 октября 2023, 11:24
Фото: prеsidеnt.gоv.uа
Политолог Сухарь рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

Политолог рассказал, почему Украина пытается атаковать Ростовскую область

Попытка Украины атаковать Ростовскую область не имеет военного и стратегического значения, не влияет на состояние дел на фронте. Ее цель — нанести урон мирным людям и вызвать бурю эмоций в информационном поле, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что сегодня утром ростовчане услышали сильный грохот. Позже власти подтвердили, что сработала система ПВО. На подлете к региону была уничтожена «воздушная цель».

Политолог подчеркивает, что попытка удара по Ростовской области — это очередное желание «киевского режима» провести террористический акт. Такими точечными «уколами» Украины пытается доказать свою профпригодность, готовность продолжать борьбу и получать очередные западные транши.

«Атаки Украины сейчас активизировались потому, что не за горами выборы президента США. В зависимости от результатов выборов, от того, какой президент победит и какое правительство сформируют, будут зависеть объемы дальнейшего финансирования Украины», — отмечает Александр Сухарь.

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Собеседник уверен, что ВСУ имеют вооружение, способное добивать до Ростовской области.

«И мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда на Западе только ведут речь о поставках какого-то вооружения, а оно, скорее всего, уже поставлено. Более чем вероятно, что это оружие Киев использует самостоятельно, без оглядки на Запад. Кстати, с этим связан ряд конфликтов Украины и Запада», — говорит политолог.

Спикер не исключает, что подобные террористические атаки будут продолжены.

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