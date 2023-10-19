Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу

В четверг, 19 октября, стало известно, что в Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики. Им стал 36-летний ростовчанин Станислав Марченко, который является выпускником одного из местных университетов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» и Российской таможенной академии, где дончанин изучал юриспруденцию.