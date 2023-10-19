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Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу

Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу

19 октября 2023, 13:34
Фото: pxhere
Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу

Станислав Марченко возглавил департамент ЖКХ и энергетики Ростова

В Ростове назначили нового главу департамента ЖКХ и энергетики, им стал Станислав Марченко, информация об этом появилась на портале администрации.

В четверг, 19 октября, стало известно, что в Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики. Им стал 36-летний ростовчанин Станислав Марченко, который является выпускником одного из местных университетов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» и Российской таможенной академии, где дончанин изучал юриспруденцию.

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Его трудовой стаж насчитывает 12 лет работы, свой карьерный путь нынешний глава департамента ЖКХ начал в качестве инженера Управления автодорог Кировского района Ростова. Последние пять лет Марченко занимал пост замглавы администрации Ворошиловского района Ростова и первого замглавы администрации Первомайского района города.

Напомним, в 2017 году Марченко стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу.

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