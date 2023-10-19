Пост директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова займет чемпион по кикбоксингу

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В четверг, 19 октября, стало известно, что в Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики. Им стал 36-летний ростовчанин Станислав Марченко, который является выпускником одного из местных университетов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» и Российской таможенной академии, где дончанин изучал юриспруденцию.
Его трудовой стаж насчитывает 12 лет работы, свой карьерный путь нынешний глава департамента ЖКХ начал в качестве инженера Управления автодорог Кировского района Ростова. Последние пять лет Марченко занимал пост замглавы администрации Ворошиловского района Ростова и первого замглавы администрации Первомайского района города.
Напомним, в 2017 году Марченко стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу.