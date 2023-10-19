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Ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию

«Предали Родину»: ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию

19 октября 2023, 05:31
Фото: 1MI

Ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию

Депутат из Ростовской области Александр Бородай выступил против того, чтобы релоканты возвращались в Россию, сообщил он СМИ.

Он высказался о тех, кто пытается вернуться из Израиля в Россию, рассказав изданию News.ру, что они предали родину. По его словам, пускать в Россию их нельзя.

«Их имущество не забирают, они не преследуются, просто им нечего делать у нас в стране. Пусть они живут где-то в другом месте, выбирают себе другую родину», — объяснил Бородай.

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Он также заявил о необходимости упрощения процедуры лишения гражданства. По его словам, для покинувших РФ можно сначала закрыть въезд в РФ, а потом лишить гражданства.

Ранее депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Александр Бородай#Гражданство#Израиль
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