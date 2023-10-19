«Предали Родину»: ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Он высказался о тех, кто пытается вернуться из Израиля в Россию, рассказав изданию News.ру, что они предали родину. По его словам, пускать в Россию их нельзя.
«Их имущество не забирают, они не преследуются, просто им нечего делать у нас в стране. Пусть они живут где-то в другом месте, выбирают себе другую родину», — объяснил Бородай.
Он также заявил о необходимости упрощения процедуры лишения гражданства. По его словам, для покинувших РФ можно сначала закрыть въезд в РФ, а потом лишить гражданства.
Ранее депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.