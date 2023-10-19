Председатель ТПП РФ Катырин объяснил механизм работы инвестиционного стандарта

Также Сергей Катырин подчеркнул, что следует гарантировать сохранение комфортных условий для инвестиций на период реализации инвестпроекта со стороны властей в регионах и ресурсоснабжающих организаций. Помимо этого, необходимо разработать электронную платформу, чтобы все проекты были отмечены. Так будет обеспечена прозрачность на всех этапах реализации проектов, а при необходимости можно будет оказывать влияние на них.