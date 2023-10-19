Председатель ТПП РФ Катырин объяснил механизм работы инвестиционного стандарта

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
По словам главы ТПП, региональный инвестиционный стандарт представляет собой ряд минимальных требований для формирования самых благоприятных условий для любого инвестора во всех регионах страны.
Также Сергей Катырин заявил, что ключевой задачей ТПП является организация взаимодействия с другими объединениями представителей бизнеса и привлечение участников инвестиционного процесса, а также взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями.
Введением инвестиционного стандарта занимаются органы власти на федеральном и региональном уровнях, а также крупные деловые объединения, которые в основном играют роль при утверждении внедрения стандарта и его ежегодной верификации.
Как сообщил первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов, в настоящее время в стране сформированы довольно благоприятные условия для инвесторов. Однако их реализация в немалой степени зависит от климата, который в основном формируется на региональном уровне.
Также Сергей Катырин подчеркнул, что следует гарантировать сохранение комфортных условий для инвестиций на период реализации инвестпроекта со стороны властей в регионах и ресурсоснабжающих организаций. Помимо этого, необходимо разработать электронную платформу, чтобы все проекты были отмечены. Так будет обеспечена прозрачность на всех этапах реализации проектов, а при необходимости можно будет оказывать влияние на них.
В Нижегородской области форум «Региональный инвестиционный стандарт — 2023» собрал более 700 участников из 81 субъекта страны.