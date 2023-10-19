Представители бизнеса дали высокую оценку инвестиционному стандарту Сахалина

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Мнения предпринимательского сообщества обсудили на заседании инвестиционного совета, которое провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как выяснилось из доклада главы регионального отделения «Деловой России» Константина Коробкова, несколько десятков предпринимателей поучаствовали в опросе, посвященному качеству диалога власти и бизнеса. Общий вердикт воодушевляет: инвестиционный стандарт, разработанный в Сахалинской области, признали высококачественным.
«Опросы показали, что, например, заседания инвестиционного комитета, который мы проводим регулярно, крайне содержательны и полезны. В островном регионе работает механизм досудебного урегулирования споров с властью, есть возможность рассмотрения кризисных примеров, разбор вопросов, дискуссии с целью принятия решения. Из всех опрошенных всего трое представителей бизнеса не знали о наличии в регионе инвестиционной декларации. Те, кто осведомлен о ней, обозначили высокий уровень доверия респондентов к информации, представленной в декларации и положительную оценку обязательств, принятых на себя властями региона. Поэтому внедренный ранее на Сахалине инвестстандарт подтвержден», — рассказал Константин Коробков.
В то же время у сахалинских бизнесменов ожидаемо повышаются требования к властям в части создания новых сервисов коммуникации. Это, в частности, возможность получения услуг в режиме одного окна: на островах все больше разрешительных документов можно оформить быстро, путем одного обращения. По мнению Валерия Лимаренко, эту работу нужно продолжать.
«Сам факт того, что предприниматели требуют больше сервисов, — это отличная тенденция. Это говорит о желании развиваться и стимулирует к этому всех участников инвестиционного процесса. Добавлю, что за последнее время мы представили мастер-планы развития практически всех районов. Я считаю, что бизнес должен тоже знать их досконально. Ведь там указаны все объекты, как существующие, так и будущие, которые как раз и будет создавать бизнес, вкладывать в их развитие. В мастер-планах отражены инженерные сети, возможности для развития логистики и так далее. К примеру, все компании, которые находятся на рынке недвижимости, должны знать о том, что и где сейчас строится и будет возводиться в ближайшие годы. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог работать над своим горизонтом планирования», — подчеркнул губернатор Сахалинской области.
Одна из ключевых точек стандарта — инвестиционная карта Сахалинской области. Благодаря ей предприниматель, который хочет воплотить в жизнь тот или иной проект, может ознакомиться с уже реализованными инициативами в своей сфере, узнать о местонахождении точек подключения к инфраструктуре ЖКХ и транспорта. Инвестиционная декларация в свою очередь предоставляет сведения о гарантиях благоприятных условий работы бизнеса. Все это укрепляет и развивает диалог предпринимательского сообщества с властями островного региона, что в свою очередь положительно сказывается на развитии экономики Сахалина и Курил.
На заседании инвестсовета также обсудили возможности для сокращения сроков получения разрешения на проведение земляных работ, которые могут быть нужны бизнесу. По словам главного архитектора Сахалинской области Алексея Ракитского, на островах поэтапно внедряют цифровой сервис, к которому постепенно подключают все ресурсоснабжающие организации. Это помогает ускорить процесс документооборота.
Также бизнес-сообществу представили проекты по привлечению кадров для бизнеса. По поручению Валерия Лимаренко их разработало Агентство по развитию человеческого капитала и АНО «Сахалин — остров возможностей». Инвесторы могут обучить сотрудников в соответствии с собственными кадровыми потребностями, для этого есть ряд площадок и специальных программ.