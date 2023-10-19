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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:52

Проезжую часть засыпало хлебом в Ростове-на-Дону

Проезжую часть засыпало хлебом в Ростове-на-Дону

19 октября 2023, 11:46
Фото: t.me/cheRostov
Проезжую часть засыпало хлебом в Ростове-на-Дону

Дорогу засыпало хлебом в Ростове-на-Дону 19 октября

В Ростове-на-Дону в районе улицы Театральной на дороге появилось большое количество хлеба, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Буханки с хлебом появились на проезжей части на пересечении Театральной и Станиславского. Автор предположил, что они выпали из проезжающего автомобиля.

«По всей видимости, перевозчик плохо закрепил дверь и разбрасывает продукты по всему городу, даже не замечая этого», — говорится в публикации.

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Добавим, что официальных комментариев о случившемся не поступало. Пользователи в соцсетях заявили о необходимости убрать хлеб с дороги.

«Собрать и унести с дороги хлеб некому?», — поинтересовались горожане.

«Животных полно бегает, сейчас осень — все скушают. Не переживайте», — ответили другие ростовчане.

Ранее эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока.

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