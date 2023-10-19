Проезжую часть засыпало хлебом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Буханки с хлебом появились на проезжей части на пересечении Театральной и Станиславского. Автор предположил, что они выпали из проезжающего автомобиля.
«По всей видимости, перевозчик плохо закрепил дверь и разбрасывает продукты по всему городу, даже не замечая этого», — говорится в публикации.
Добавим, что официальных комментариев о случившемся не поступало. Пользователи в соцсетях заявили о необходимости убрать хлеб с дороги.
«Собрать и унести с дороги хлеб некому?», — поинтересовались горожане.
«Животных полно бегает, сейчас осень — все скушают. Не переживайте», — ответили другие ростовчане.
Ранее эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока.