Производство беспилотных аппаратов на Сахалине расширят с федеральной поддержкой

«Беспилотники мы начали выпускать в конце 2022 года, но тогда это были единичные экземпляры. А сегодня у нас серийное производство. На перспективу наша задача — реализовать проект по созданию научно-производственного центра. Для этого есть практически все условия: открыто молодежное конструкторское бюро, накоплен опыт выпуска различных образцов, есть инфраструктура для проведения летных испытаний перспективных и серийных изделий на аэродроме. Все это необходимо, поскольку развитие IT-отрасли станет новым импульсом в развитии островной экономики в целом. Благодаря федеральной поддержке Сахалин может стать одним из крупнейших центров компетенции в этой сфере. Ведь это относительно молодая отрасль и устоявшихся лидеров в ней еще нет. Островные предприятия вполне могут добиться в ней успеха, задав стандарт в масштабе страны», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.