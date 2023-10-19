РЭО: ФГИС «Экомониторинг» можно использовать для контроля состояния окружающей среды

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Как сообщает издание gorod55.ru, Российский экологический оператор будет следить за системой, чтобы она без перебоев работала в режиме онлайн, предоставляла достоверную информацию, аналитику и отчеты. Ожидается, что к 2026 году система будет охватывать 250 городов Российской Федерации.
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул, что создание ФГИС «Экомониторинг» направлено на сбор данных из различных источников экологического мониторинга по всей Российской Федерации. Она будет собирать, обрабатывать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды, а также давать оценку и прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Кроме того, система будет прозрачной и открытой, ведь все граждане России имеют право на получение такой информации. Для них система будут предоставлена в виде удобных сервисов, включая мобильное приложение.
Внедрение системы поможет перейти к экономике замкнутого цикла в России.
Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» рассказал, что федеральная госсистема информационного мониторинга будет включать в себя множество компонентов — не только касающихся природной среды, воздуха и воды, но и объектов негативного воздействия. Это сделает систему одной из самых больших по объему информации.
Система будет пополняться информацией, получаемой от федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также физических и юридических лиц, которые также будут и пользователями ФГИС.
На базе системы ежегодно будет составляться госдоклад о состоянии окружающей среды в регионах России. Документ будут направлять в Правительство Российской Федерации.