РЭО: ФГИС «Экомониторинг» можно использовать для контроля состояния окружающей среды

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул, что создание ФГИС «Экомониторинг» направлено на сбор данных из различных источников экологического мониторинга по всей Российской Федерации. Она будет собирать, обрабатывать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды, а также давать оценку и прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Кроме того, система будет прозрачной и открытой, ведь все граждане России имеют право на получение такой информации. Для них система будут предоставлена в виде удобных сервисов, включая мобильное приложение.