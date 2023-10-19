Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области вернуться к масочному режиму

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В регионе за неделю ОРВИ заболели более 17 тысяч человек, что на уровне эпидемического порога. Это получается 40 случаев на 10 тысяч местных жителей.
В данный момент в области продолжают делать прививки против гриппа, это коснулось уже 25% населения. Осложнений после процедуры ни у кого не было.
Вместе с этим жителей региона просят соблюдать масочный режим.
«Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса», — объяснили в управлении.
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