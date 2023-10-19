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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:58

Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области вернуться к масочному режиму

Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области вернуться к масочному режиму

19 октября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Роспотребнадзор попросил жителей Ростовской области вернуться к масочному режиму

Носить маски снова просят жителей Ростовской области

Жителям Ростовской области для профилактики заболеваний следует носить маски, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе за неделю ОРВИ заболели более 17 тысяч человек, что на уровне эпидемического порога. Это получается 40 случаев на 10 тысяч местных жителей.

В данный момент в области продолжают делать прививки против гриппа, это коснулось уже 25% населения. Осложнений после процедуры ни у кого не было.

Вместе с этим жителей региона просят соблюдать масочный режим.

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
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«Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса», — объяснили в управлении.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прививки#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Масочный режим#Последние новости Ростова на сегодня#Болезни#Происшествия#Вирус
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