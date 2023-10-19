Россияне стали чаще использовать для согрева шерстяные носки, теплые напитки и кошек

Кроме того на маркетплейсе Ozon увеличились продажи традиционных атрибутов для тепла и уюта. Так продажи обогревателей возросли на 35%, термокружек — на 29%, а пледов — на 18%. Однако лидером по росту продаж, как не удивительно, стали шерстяные носки. За первую половину октября этого года их продажи выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.