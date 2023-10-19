Россияне стали чаще использовать для согрева шерстяные носки, теплые напитки и кошек

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
С окончанием бабьего лета, россияне все больше стали походить на персонажей мелодрам, которые коротают вечера на кресле с книгой перед камином, завернувшись в плед. Рядом стоит чашка согревающего напитка и, как дополнение, кот на коленях. Примерно такой рисунок увидели аналитики МТС Банка и Ozon, когда изучили покупки россиян.
Только за первую половину октября по данным МТС Банка продажи каминов и аксессуаров к ним возросли на 31%, книг — на 15% и музыкальных инструментов на 13% по сравнению с первой половиной рекордно теплого сентября 2023 года.
Кроме того на маркетплейсе Ozon увеличились продажи традиционных атрибутов для тепла и уюта. Так продажи обогревателей возросли на 35%, термокружек — на 29%, а пледов — на 18%. Однако лидером по росту продаж, как не удивительно, стали шерстяные носки. За первую половину октября этого года их продажи выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.
В банке напоминают, что покупки на маркетплейсах, в интернет-магазинах и мобильных приложениях всегда выгоднее с картой МТС Банка «Скидка везде». По ней можно получить моментальную 3% скидку на все категории товаров при покупке онлайн.
Для того, чтобы узнать, как россияне предпочитают согреваться этой осенью, МТС Банк провел опрос среди подписчиков в своем официальном Телеграм-канале. На вопросы ответили более 1700 человек, из которых 32% сказали, что согреваются чаем, 29% — предпочитают кофе, а 25% отдали голоса за кошек.
Само исследование было основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка и по продажам маркетплейса Ozon во всех регионах России с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 октября 2023 года.