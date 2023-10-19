rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Ростовской области увеличились годовые темпы прироста цен на топливо

Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области

19 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI

В Ростовской области увеличились годовые темпы прироста цен на топливо

В Ростовской области из-за роста цен на бензин увеличились годовые темпы прироста цен на моторное топливо в рознице, сообщает Центробанк.

Напомним, что рост стоимости бензина продолжалось в течение всего лета, а также в начале осени. Это отразилось на годовых темпах прироста цен.

«В конце месяца после принятых мер по стабилизации топливного рынка подорожание цен приостановилось», — говорится в публикации.

В Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами
Узнать подробнее

Отмечается, что в сентябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился. Выросла и годовая инфляция в регионе.

Читайте также о том, как в Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценами.

Читайте также:
В Ростовской области сахар подорожал вслед за мировыми ценамиСтаринный особняк Давыдова в Ростове за лето подорожал на 30 млн рублейКрасная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Бензин#Последние новости Ростова на сегодня#Сахар#Центробанк#Сентябрь#Топливный рынок#Подорожание цен
Подпишитесь
«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября
Сегодня, 07:23
Система ПВО сработала в Ростовской области
Сегодня, 07:37
«Кипучий город-бунтарь»: писательница Вера Панова о Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 06:13
«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»
Сегодня, 06:04
«Предали Родину»: ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию
Сегодня, 05:31