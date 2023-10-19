Рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:10
Напомним, что рост стоимости бензина продолжалось в течение всего лета, а также в начале осени. Это отразилось на годовых темпах прироста цен.
«В конце месяца после принятых мер по стабилизации топливного рынка подорожание цен приостановилось», — говорится в публикации.
Отмечается, что в сентябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился. Выросла и годовая инфляция в регионе.
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